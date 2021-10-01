"Дуже забила ногу": "Холостячка" Злата Огнєвіч під час побачення впала з мотоцикла

Зі співачкою стався неприємний інцидент.
Зараз в ефірі СТБ триває третій випуск романтичного шоу "Холостячка-2". Його головна героїня — співачка Злата Огнєвіч — продовжує ближче знайомитися з чоловіками, які борються за її серце.
У цьому випуску вона сходила на побачення з Андрієм зі Світловодська, який підготував для неї екстремальне проведення часу. Вони каталися на ендуро мотоциклах.
Злата вперше в житті сіла за кермо мотоцикла. Андрій показав їй, як потрібно їздити, і вона чудово поїхала. Навіть почала кайфувати від такої їзди. Але потім сталася неприємність — Огнєвіч впала з мотоцикла і дуже забила ногу.
В Instagram Stories вона опублікувала відео з побачення, підписавши його: "Гематома на всю ногу трималася місяць і її доводилося замазувати щільним гримом".
Раніше артистка під час побачення з Дмитром зі Львова зізналася, що це було її найкраще побачення в житті.
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