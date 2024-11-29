Дуже змінився: який зараз має вигляд принц зі старого фільму "Три горішки для Попелюшки"

Він зіграв у фільмі, на якому виросло не одне покоління. Який вигляд зараз має актор, ви можете подивитися у нашій добірці фото.

1973 року на екрани вийшла добра сімейна казка - чеський фільм "Три горішки для Попелюшки". Він набув світової популярності, а в багатьох країнах його досі показують по телебаченню напередодні Різдва та Нового року. Головні ролі у цій картині виконали тоді 23-річний Павел Травнічек та 20-річна Лібуше Шафранкова. Павел зіграв роль принца, а Лібуші – Попелюшки.

"Три горішки для Попелюшки"/скріншот з відео

Павлу Травнічеку зараз уже 74 роки, і він іноді з'являється на заходах, знімається у різних проєктах. Актор був чотири рази одружений та має трьох дітей від різних жінок. Картина "Три горішки для Попелюшки" стала найуспішнішим його фільмом, який зробив його дуже знаменитим.

Проте заробляв він не лише кіно. На початку 1990-х Травнічек якийсь час обіймав посаду художнього керівника Музичного театру в Карліні. Пізніше він створив власне акторське агентство та зайнявся постановками шоу на чеському телебаченні. Окрім того, він відомий у своїй країні як актор дубляжу та музикант.

Від моменту виходу його зіркового фільму минув уже 51 рік і Павел більше не схожий на того чудового принца з екрану.

Павел Травнічек / Фото: Getty Images

Павел Травнічек / Фото: Getty Images

Павел Травнічек / Фото: Getty Images

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