Дуже зворушливо: Оля Полякова записала колискову для українських дітей (відео)

Основа композиції – знаменита мелодія українського композитора Мирослава Скорика.

Співачка Оля Полякова записала першу у своєму репертуарі колискову. Ніжна та зворушлива пісня отримала назву "Коліскова Мелодія України". У кліпі співачка показала фото та відео із зруйнованих українських міст.

"Заспівала колискову всім дітям України!



У новій пісні "Колискова Мелодія України", я намагалась відтворити настрiй, бiль та сподівання всієї держави. Відео, що супроводжує композицію, змонтоване з реальних кадрів військової хроніки. Повна версія кліпу на моєму YouTube-каналі.

Горніть до себе дітей, якщо маєте таку можливість, обов’язково говоріть із ними про те що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискових, якщо вас розділяє відстань. Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок з усіх куточків держави, що пережили та досі переживають бомбардування у підвалах, просинаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найтяжчі миті ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов’язково буде за нами — немає жодних сумнівів. Слава Україні!

Автори пісні: Олександр Вратарьов/Ірина Вратарьова

Зведення: Вадим Лисиця

Аранжування: Борис Кукоба

Музика: Мирослава Скорика із кінофільму "Високий перевал"

VideoEditing: SpiceStas (Стас Лисянський)", — написала Оля Полякова у публікації в Instgram.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відвідала футбольний матч між донецьким клубом "Шахтар" і грецьким "Олімпіакосом", що відбувся в Афінах, де як спеціальна гостя заходу вона виконала на стадіоні гімн України. Вона співала у вишиванці на тлі синьо-жовтих банерів із написами "Stop War".

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