Дуже зворушливо: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала відео зі своїми двома дітьми

35-річна британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі рідко публікує знімки своїх дітей у Instagram. Однак цього разу вирішила зробити виняток і показала, як її діти грають разом – вони розглядають книжку, валяються на підлозі та сидять у дитячому ліжечку з балдахіном.

"Мої кохані. Я знала, що у цих двох буде міцний зв'язок .... ніщо не зігріває моє серце більше, ніж бачити Джека з його молодшою сестричкою. #DearNewParents, перехід від одного до двох дітей — це лише перехід, але будьте терплячі і насолоджуйтесь хвилюванням, яке приходить, коли ви дивитеся, як ваша перша дитина вчить другу. У мене є хвилинка, щоб відсвяткувати цю перемогу", — написала Розі під зворушливим відео.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі виховує двох дітей – сина Джека Оскара (2017 р.н.) та доньку Ізабеллу Джеймс. Батько дітей – актор Джейсон Стейтем.

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