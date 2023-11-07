Два місяці після пологів: Серена Вільямс у сукні з відвертим декольте і об’ємними рукавами стала "іконою моди"

42-річна колишня перша ракетка світу у драматичному образі з'явилвася на заході.

Серена Вільямс вперше після народження другої дитини вийшла в світ. Вона стала переможницею премії CFDA Fashion Awards у номінації "Ікона моди". Захід відбувся в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Для такої події спортсменка обрала вечірню чорну сукню з паєтками від бренду Thom Browne. Вбрання мало довгий шлейф, об’ємні рукава і відверте декольте, в яке ледь помістилися її пишні груди.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Вільямс прикрасила шию розкішним квітковим діамантовим кольє, а вуха – перлинними сережками. Вона заплела волосся у довгу косу і зробила макіяж із пишними віями і нюдовою помадою. Білий манікюр завершив лук Серени.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс народила другу дитину 22 серпня. У неї з’явилася на світ дівчинка, яку назвали Адіра Рівер Оганян.

Перша донька Алексіс Олімпія Оганян народилася у вересні 2017 року.

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