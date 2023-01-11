Два місяці після пологів: зірка фільму "Веном" у плісованій сукні продемонструвала струнку фігуру

42-річна акторка у листопаді минулого року втретє стала мамою.

Мішель Вільямс була серед списку зіркових красунь на церемонії нагородження премією "Золотий глобус", яка відбулася у The Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Акторка була номінована на найкращу жіночу роль у фільмі "Фабельмани", проте поступилася перемогою Кейт Бланшетт. Стрічка за участю Вільямс була визнана найкращим фільмом року та принесла перемогу Стівену Спілбергу.

Перед фотокамерами Мішель постала у ніжному романтичному образі. На ній була легка світла асиметрична сукня від бренду Gucci, яка оголювала одну її ногу, зі шлейфом та плісованими рюшами, розшитими срібними лелітками.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Вбрання багатодітна мама скомбінувала з блискучими босоніжками на високій платформі і підборах. Елегантна зачіска, ніжний макіяж і лаконічні прикраси з діамантами завершили лук знаменитості.

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Після пологів минуло лише два місця, а Вільямс вже встигла повернути чудову форму і демонструє струнку фігуру.

Перед фотокамерами з акторкою позував також її чоловік – режисер Томас Кейл, який був одягнений у класичний смокінг.

Томас Кейл і Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Мішель і Томас виховують ще 2-річного сина Харта і 17-річну Матильду – дочку Вільямс від стосунків із Хітом Леджером.

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