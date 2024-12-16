Два нових образи Кеті Голмс: що носить відома акторка у грудні

Вона відрізняється від багатьох інших зірок тим, що воліє у звичайному житті мати простий вигляд, одягатися зручно та тепло.

Хоч Кеті Голмс давно не знімалася ні в проривних фільмах, ні в серіалах, але завжди залишається в полі зору. Акторка часто потрапляє під приціл папараці в Нью-Йорку, коли ходить на прогулянки або йде на роботу до театру, де грає в одній із вистав.

Нещодавно вона продемонструвала два вбрання, які обрала для прохолодної грудневої погоди. Образи Голмс були простими та повсякденними.

Перший лук акторки включав картаті штани, молочний светр, черевики чорного кольору на підборах, а також довгу дублянку з білим хутром. Доповнила вона вбрання коричневою сумкою та сонцезахисними окулярами.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Другий образ Кеті був простішим. Вона поєднала знову теплий светр, але вже з джинсами. Також на ній було коротке тепле пальто, шапка та замшеві черевики. Цей образ вона доповнила улюбленою сумкою від Manu Atelier та окулярами.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кеті була лише один раз заміжня — 2006 року вона стала дружиною актора Тома Круза і у них народилася дочка Сурі. Шлюб закінчився розлученням 2012 року. Однак образ у неї був чарівний, а який вона мала вигляд у весільній сукні, ми розповідали раніше.

Читайте також:

Стиль Кеті Голмс (30 фото)