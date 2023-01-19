Два образи за день: племінниця Джулії Робертс сходила на інтерв'ю

31-річна акторка Емма Робертс потрапила вчора під приціл папараці у Нью-Йорку, коли прямувала на інтерв'ю до студії Bravo. Незабаром за її участю вийде нова романтична комедія "Знайомство батьків", тому акторка почала активно з'являтися на публіці.

Спочатку на Робертс був теплий в'язаний светр сіро-бежевого кольору, який вона поєднала із широкими блакитними джинсами та масивними черевиками.

На плечі дівчина мала об'ємну чорну сумку, а на очі вона одягла сонцезахисні окуляри. Макіяжу на її обличчі в той момент не було.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Після інтерв'ю Емму знову зазнімкували, коли вона залишала будинок. На акторці в той момент був чорний образ, в якому вона поєднала ніжну блузку з тонкими рукавами та квіткою на шиї, зі штанами та пальтом. Волосся вона зібрала й завершила лук туфлями-човниками.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Днем раніше Емма продемонструвала елегантний образ у червоній сукні Philosophy di Lorenzo Serafini із колекції весна-літо 2023 на спеціальному показі фільму.

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