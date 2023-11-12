Два образи за один вечір: Кеті Перрі відвідала презентацію парфумів, а потім сходила з Блумом до ресторану

Співачка Кеті Перрі відвідала захід Dolce & Gabbana на честь презентації нового аромату бренду Devotion, що відбулася у Нью-Йорку. З такої нагоди Кеті одяглася з ніг до голови в речі від Dolce & Gabbana, зокрема на зірці була бежева сукня з латексу, яка не мала бретельок. Ця сукня була розроблена брендом спільно з Кім Кардашян 2022 року для колекції весна-літо 2023 року.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Колекції була даниною поваги виробам бренду, а те, що до неї увійшло — сучасні версії вбрання минулих років. Цікавим рішенням у цій колекції було зробити атласні нашивки на одязі. Цифри позначали рік, коли цю модель вперше було представлено публіці. Як бачимо, на талії у Кеті красується цифра 1998.

Вона доповнила лук пальтом білого кольору, туфлями на підборах та аксесуарами від бренду. Волосся вона зібрала у високу зачіску.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Того ж дня, 10 листопада, Перрі помітили з її коханим Орландо Блумом — пара тримавшись за руки сходила до ресторану. На Орландо були картата куртка і сорочка, які він поєднав із вельветовими штанами. Кеті нарядилася в чорні штани, синє пальто від Charlotte Simone, а також одягла гламурні слінгбеки від Gucci і в руці тримала сумку Prada.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

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