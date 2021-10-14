Два стильні образи за день: Вікторія Бекхем потрапила під приціл папараці

Модельєрка і дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема прилетіла до Нью-Йорка.
Вікторія Бекхем — ікона стилю, але ось уже кілька днів усі обговорюю не її бездоганні образи, а нові губи. Річ у тім, що зірка прилетіла до США, щоб відвідати кілька розважальних шоу, але фанати звернули увагу лише на зміни в зовнішності Бекхем. Багато хто вважає, що модельєрка трохи перестаралася з косметичними процедурами.
Спочатку вона відвідала програму "Доброго ранку, Америка", а потім з'явилася на програмі Джиммі Феллона, для якої вибрала білосніжний ділової образ — білий комбінезон з декольте і чорними аксесуарами.
Того ж дня дизайнерку помітили в повністю чорному луці, в якому вона поєднувала оверсайз сорочку і штани-кльош.
Читайте також: У джинсах і світшоті: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний аутфіт