Два стильні образи за день: Вікторія Бекхем потрапила під приціл папараці

Два стильні образи за день: Вікторія Бекхем потрапила під приціл папараці

Модельєрка і дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема прилетіла до Нью-Йорка.

Вікторія Бекхем — ікона стилю, але ось уже кілька днів усі обговорюю не її бездоганні образи, а нові губи. Річ у тім, що зірка прилетіла до США, щоб відвідати кілька розважальних шоу, але фанати звернули увагу лише на зміни в зовнішності Бекхем. Багато хто вважає, що модельєрка трохи перестаралася з косметичними процедурами.

Спочатку вона відвідала програму "Доброго ранку, Америка", а потім з'явилася на програмі Джиммі Феллона, для якої вибрала білосніжний ділової образ — білий комбінезон з декольте і чорними аксесуарами.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Того ж дня дизайнерку помітили в повністю чорному луці, в якому вона поєднувала оверсайз сорочку і штани-кльош.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Читайте також: У джинсах і світшоті: Вікторія Бекхем продемонструвала стильний аутфіт

Як змінювалася зовнішність Вікторії Бекхем (17 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання