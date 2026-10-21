Двейн Джонсон шокував своїм новим образом: сиві кучері та зморшки змінили актора до невпізнання

Двейн Джонсон / © Getty Images

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Двейн Джонсон здивував шанувальників несподіваним перевтіленням. Голлівудський актор, якого звикли бачити з поголеною головою та вражаючою мускулатурою, з’явився на знімальному майданчику з сивими кучерями, густою щетиною та помітно постарілим обличчям.

54-річного Джонсона сфотографували в Брукліні, Нью-Йорк, під час знімань фільму Lizard Music. Для зйомок актор одягнув бежевий плащ, панаму в тон, синю сорочку, краватку з візерунком і вільні штани. Для нової ролі він перевтілився в чоловіка з сивим волоссям, зморшками та пігментними плямами, створеними за допомогою гриму та спеціальних накладок.

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Двейн Джонсон / © Getty Images

У фільмі режисера Бенні Сефді Джонсон грає літнього чоловіка на прізвисько «Людина-курка». За сюжетом хлопчик натрапляє на загадкову нічну передачу з ящірками, які грають музику, і знайомиться з ексцентричним героєм, у якого є незвичайна супутниця — курка на ім’я Клавдія. Разом вони вирушають назустріч дивовижним відкриттям.

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У фільмі також зніматимуться Рейчел МакАдамс, Джефф Голдблюм, Колман Домінго, Алісія Сільверстоун та Реджина Холл.

Нагадаємо, раніше Двейн Джонсон з’явився у стильних образах на прем’єрах фільму «Ваяна».

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