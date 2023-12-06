Дві екранні принцеси Діани зустрілися на доріжці: у Лондоні презентували другу частину "Корони"

На червоній доріжці у британській столиці зустрілися дві акторки, які зіграли принцесу Діану в серіалі "Корона".

Зірка серіалу "Корона" — акторка Емма Коррін, яка зіграла у п'ятому сезоні принцесу Діану, з'явилася на святкуванні фіналу "Корони" у Королівському фестивальному залі у Лондоні.

Прем'єра шостого сезону серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

Емма Коррін вийшла на доріжку у білому смокінгу та прозорій білій максіспідниці, взула високі лаковані чоботи на платформі та прозорі чорні рукавички. Також під смокінгом у акторки була біла сорочка та чорна краватка-метелик. А прикраси, які одягла Емма, були виготовлені на замовлення Miu Miu і Carter.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

На прем'єрному показі шостого сезону Корін зустрілася із "принцесою Діаною" фінального сезону, яку зіграла австралійська акторка Елізабет Дебікі.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Вона була в довгій максісукні Christian Dior, з розпущеним волоссям і дорогоцінним браслетом на зап'ясті. Обидві зірки обіймалися перед камерами, радісно вітаючи одна одну.

Елізабет Дебікі та Емма Коррін / Фото: Getty Images

Елізабет Дебікі, Галід Абдалла та Емма Коррін / Фото: Associated Press

Друга часто серіалу вийде на Netflix 14 грудня. У другій частині розкажуть про те, як молодий принц Вільям повертається до університету після смерті своєї матері принцеси Діани і як зав'язуються його стосунки з Кейт Міддлтон.

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