Дві легенди на одному фото: Емма Вотсон та Маколей Калкін позували разом на вечірці
Актори дуже здивували, адже побачити їх обох на заході — це велика рідкість.
Напередодні «Оскара» Голлівуд перетворюється на місце суцільних вечірок та світських заходів, де збирається безліч знаменитостей. Одним із таких заходів стала спільна вечірка видання W та Модного дому Dior.
На заході з’явилися дві легенди світу кіно, які прославились дітьми — Емма Вотсон — зірка «Гаррі Поттера» та Маколей Калкін — зірка фільму «Сам удома». Актори позували разом і обоє були з ніг до голови у речах від Dior. Емма обрала елегантний костюм з жакетом та мініспідницею, а Маколей — джинси, сорочку та кардиган.
Хоча обоє акторів у кіноіндустрії від самого дитинства, «Оскара» у жодного з них немає та є акторка — Анна Пеквін — яка отрималазолоту татуетку в 11 років. Вона стала другою наймолодшою лауреаткою премії «Оскар» в історії.