ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Дві легенди на одному фото: Емма Вотсон та Маколей Калкін позували разом на вечірці

Актори дуже здивували, адже побачити їх обох на заході — це велика рідкість.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Вотсон та Маколей Калкін / © Getty Images

Напередодні «Оскара» Голлівуд перетворюється на місце суцільних вечірок та світських заходів, де збирається безліч знаменитостей. Одним із таких заходів стала спільна вечірка видання W та Модного дому Dior.

На заході з’явилися дві легенди світу кіно, які прославились дітьми — Емма Вотсон — зірка «Гаррі Поттера» та Маколей Калкін — зірка фільму «Сам удома». Актори позували разом і обоє були з ніг до голови у речах від Dior. Емма обрала елегантний костюм з жакетом та мініспідницею, а Маколей — джинси, сорочку та кардиган.

Хоча обоє акторів у кіноіндустрії від самого дитинства, «Оскара» у жодного з них немає та є акторка — Анна Пеквін — яка отрималазолоту татуетку в 11 років. Вона стала другою наймолодшою лауреаткою премії «Оскар» в історії.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie