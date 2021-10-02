Дві модниці: Демі Мур і Скаут Вілліс на показі Chloe в Парижі

Дві модниці: Демі Мур і Скаут Вілліс на показі Chloe в Парижі

Скаут — середня дочка акторки і часто супроводжує матір на модних шоу.

У Парижі триває Тиждень моди, під час якого різні дизайнери представляють свої нові весняно-літні колекції. У межах цієї події відбувся і показ колекції бренду Chloe, який відвідали американська акторка Демі Мур і її дочка Скаут Вілліс.

Мама і дочка були одягнені в затишні осінні образи. Скаут вибрала теракотовий лук з замшевою спідницею і курткою, які поєднала з водолазкою, чобітьми і невеликою сумкою. Демі Мур же одягла вбрання сіро-молочного відтінку. В її ансамблі були широкі довгі штани, сорочка і довга в'язана жилетка. Все це зірка поєднала з сонцезахисними окулярами і невеликим клатчем.

Демі Мур і Скаут Вілліс / Getty Images

Кілька днів тому Мур також побувала на показі мод, але в Мілані. Акторка відвідала показ-колаборацію двох культових брендів Versace і Fendi. Тоді вона здивувала білосніжним образом з нової колекції бренду.

Демі Мур / Getty Images

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Стильні образи Демі Мур (21 фото)

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