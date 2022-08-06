Дві модниці: Кайлі Дженнер та її маленька дочка Стормі сходили до ресторану

24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер продемонструвала ефектний лук, коли виходила зі свого готелю в Лондоні і прямувала до ресторану Sexy Fish. За руку зірка реалітішоу тримала свою 4-річну дочку Стормі.

На Кайлі була шкіряна оверсайз куртка розкішного синього відтінку, прикраси хутряним оздобленням. Ця річ з кутюрної колекції бренду Alexandre Vauthier, вперше вона була представлена на Тижні високої моди в Парижі, в липні цього року.

Paris Fashion HC FW 22/23 Vauthier / Фото: Associated Press

Доповнили образ знаменитості сині босоніжки на шнурівці, висока зачіска та яскравий макіяж. А ось маленька Стормі була не менш гламурною, ніж її знаменита мама, адже одягла "металевий" сарафан, білу футболку, кросівки. Завершили образ дитини срібляста сумка, сонцезахисні окуляри та зачіска з кількома косичками.

Кайлі Дженнер і Стормі / Фото: Getty Images

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