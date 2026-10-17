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Дві прийшли вже з квітами, а третя обрала "імунітет": хто з учасниць отримав перші троянди на шоу "Холостяк-15"
Троє учасниць здобули троянди у прем’єрному випуску, проте одній з них довелося погодитися на незвичайну умову.
Стартував 15-ий сезон романтичного реалітішоу «Холостяк». У першому випуску баскетболіст В’ячеслав Кравцов знайомився з учасницями і ділився першими враженнями. Деякі дівчата вирішили проявити ініціативу ще до першої вечірки — і прийшли на неї вже з трояндами.
Перші квіти отримали керівниця відділу маркетингу Тетяна Бевза, модель Лія Янголенко і експертка з нерухомості Єлизавета Проценко. Однак історія кожної троянди була різною.
Лія Янголенко
Модель вирішила не чекати на знайомство під час вечірки й сама запросила Кравцова на побачення. Записку з пропозицією зустрітися вона передала через ведучого Григорія Решетника. В’ячеслав погодився на запрошення. Після побачення Лія отримала троянду, тож на першу вечірку прийшла вже з квіткою, чим здивувала інших учасниць.
Тетяна Бевза
Схожу ініціативу проявила й керівниця відділу маркетингу Тетяна Бевза. Вона запросила баскетболіста на побачення напередодні знімання першої вечірки. Їхня зустріч також завершилася врученням троянди. Тож Тетяна, як і Лія, з’явилася перед іншими дівчатами вже з квіткою від головного героя.
Єлизавета Проценко
Експертка з нерухомості Єлизавета Проценко обрала троянду з «імунітетом» на два випуски. Однак ця перевага мала особливу умову: учасниця повинна виконувати всі бажання інших дівчат.
Таким чином, у прем’єрному випуску троянди дісталися трьом учасницям: двом — після побачень, які вони організували з власної ініціативи, а третій — разом із незвичайним зобов’язанням.