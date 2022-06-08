Двічі мама: українська модель Олеся Стефанко народила доньку та показала фото

Українська модель Олеся Стефанко, яка родом із Коломиї, Карпатської області, але вже багато років живе в Маямі, у США тиждень тому народила другу дитину.

"Міс Україна Всесвіт — 2011" опублікувала фото в Instagram, на якому тримає новонароджену доньку на руках і розповіла, що назвали малу Кая. "Наша маленька Кая", - підписала кадр Олеся.

За день до того, як Росія повномасштабно вторглася до України – 23 лютого, Стефанко розповіла, що чекає на народження дівчинки. У Олесі та її чоловіка Сергія Алісєєнка є син Тео, який народився у серпні 2020 року.

Нагадаємо, під час війни в Україні модель підтримує рідну країну, про що публічно висловлювалася в Instagram, а також показувала своїм підписникам страшні кадри вбитих мирних жителів із Ірпеня, Бучі та Гостомелю, щоб їх побачив увесь світ. Щоби весь світ побачив, як росіяни прийшли знищувати українців як націю.

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