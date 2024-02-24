"Дякую тобі, герою": українська артистка презентувала щемливу пісню, присвячену нашим захисникам

Українська співачка SVOYA music презентувала свою нову пісню "Дякую тобі, герою" і кліп на неї.

"Дякую тобі, герою" – це надзвичайно важлива для мене і для всіх українців робота. Це пісня-подяка нашим героям за їхню щоденну жертву заради України, заради кожного з нас", – поділилася артистка.

В основу треку ліг уривок із твору Тараса Шевченка "Кавказ", який символічно демонструє силу українців.

"Попри всі хвилі у суспільстві, єдиною непробивною стіною залишаються ті, хто на передовій щодня боронять нашу державу, ті, хто ні на хвилину не дозволяють собі опускати руки та розслаблятись, ті, які від початку і до тепер тримаються – наші герої", – зазначила SVOYA music.

Співачка додала, що цією композицією вона хоче нагадати українцям і світові, що саме героям ми завдячуємо за нашу можливість бути вільними і жити на своїй рідній землі.

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