"Дякую тобі, герою": українська артистка презентувала щемливу пісню, присвячену нашим захисникам

Артистка зі Львова SVOYA music розчулила новою композицією, присвяченою українським воїнам.
Українська співачка SVOYA music презентувала свою нову пісню "Дякую тобі, герою" і кліп на неї.
"Дякую тобі, герою" – це надзвичайно важлива для мене і для всіх українців робота. Це пісня-подяка нашим героям за їхню щоденну жертву заради України, заради кожного з нас", – поділилася артистка.
В основу треку ліг уривок із твору Тараса Шевченка "Кавказ", який символічно демонструє силу українців.
"Попри всі хвилі у суспільстві, єдиною непробивною стіною залишаються ті, хто на передовій щодня боронять нашу державу, ті, хто ні на хвилину не дозволяють собі опускати руки та розслаблятись, ті, які від початку і до тепер тримаються – наші герої", – зазначила SVOYA music.
Співачка додала, що цією композицією вона хоче нагадати українцям і світові, що саме героям ми завдячуємо за нашу можливість бути вільними і жити на своїй рідній землі.
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