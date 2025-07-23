"Диявол носить Prada 2": розглядаємо образи Енн Гетевей зі знімань фільму

Енн Гетевей / © Getty Images

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Картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала надзвичайні 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі і принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль.

До своїх ролей повернуться такі зірки, як Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей. Остання зіграє, як і минулого разу, головну роль і вже стала до роботи.

Як і серіал «Секс і місто», фільм «Диявол носить Prada» знімають частково на вулиці, тому Гетевей упродовж кількох днів потрапляла під приціл папараці та демонструвала різні образи. Вбрання акторки були як діловими, так і доволі повсякденними.

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Наприклад, яскрава сукня від Gabriela Hearst з колекції весна-літо 2025 мала дуже оригінальний вигляд. Вбрання було довгим і складалося з безлічі різних дрібних клаптиків тканини. Цей образ доповнював капелюшок від Shebobo, окуляри в чорній оправі та босоніжки Chloe.

Енн Гетевей / © Getty Images

Також Енн помітили в доволі дивному комбінезоні з нашивками від Re/Done x Ford Mechanic. Він був синім, на блискавці та з короткими рукавами. Поєднала акторка його зі взуттям від Chanel, сонцезахисними окулярами Celine та чорною сумкою від Valentino. Комбінезон нагадував той, у якому була Сара Джессіка Паркер.

Енн Гетевей / © Getty Images

Третій лук для фільму костюмери підібрали більш діловий. На Гетевей був смугастий костюм, що включав жилет і штани. Доповнювали вбрання акторки ботильйони на підборах, окуляри та велика сумка.

Енн Гетевей / © Getty Images

Потім зірка фільму переодяглася у ще одне ділове вбрання — сірий штанний костюм, який доповнила чорною кофтою на ґудзиках. На її очах цього разу вже були окуляри від Bvlgari, а на плечі висіла та ж велика сумка.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Було ще одне вбрання — Гетевей потрапила під приціл папараці на зніманнях у довгій спідниці від бренду AGOLDE, яку поєднала з білою майкою і жилеткою. Також на Енн були босоніжки Chanel, окуляри і прикраси Bvlgari.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images