Динозаври, мініферма та тематичний торт: Ліндсей Логан показала, як відсвяткували дворіччя сина

Ліндсей Логан із сином і чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

Реклама

38-річна американська акторка Ліндсей Лохан показала у своєму Instagram, як пройшов день народження її сина Луайя, якому виповнилося два роки.

Ліндсей Лохгн із сином та чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«З днем народження, наше сонечко, наш найсолодший хлопчик, наше серце, Луай! Спостерігати, як ти ростеш, — величезна радість у нашому житті. Ти освітлюєш кожну кімнату (і тримаєш нас усіх у тонусі), і ми так пишаємось бути твоїми мамою та татом. Ти — найбільше кохання, яке ми коли-небудь знали, найсміливіша пригода і найпрекрасніша мета. Ти надав нашому життю зовсім нового змісту, і ми вдячні тобі щодня. За ще один рік обіймів, сміху та чарівництва. Ми з татом любимо тебе більше, ніж можемо висловити словами», — написала акторка у публікації.

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Свято було тематичне — все було оформлено у зелених відтінках та з фігурками динозаврів. Очевидно, хлопчик дуже любить їх. Навіть іменинник був одягнений у зелений костюм.

Реклама

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Також дітей порадували мініфермою з тваринами — кроликами та курками декоративних порід.

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Торт теж був витриманий у стилістиці свята — його декорували фігурки динозаврів.

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан у компанії чоловіка та сина прогулялася Римом.

© Getty Images © Associated Press © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images