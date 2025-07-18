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- Шоу-бізнес
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Динозаври, мініферма та тематичний торт: Ліндсей Логан показала, як відсвяткували дворіччя сина
Актриса поділилася в Мережі фотографіями із сімейної урочистості.
38-річна американська акторка Ліндсей Лохан показала у своєму Instagram, як пройшов день народження її сина Луайя, якому виповнилося два роки.
«З днем народження, наше сонечко, наш найсолодший хлопчик, наше серце, Луай! Спостерігати, як ти ростеш, — величезна радість у нашому житті. Ти освітлюєш кожну кімнату (і тримаєш нас усіх у тонусі), і ми так пишаємось бути твоїми мамою та татом. Ти — найбільше кохання, яке ми коли-небудь знали, найсміливіша пригода і найпрекрасніша мета. Ти надав нашому життю зовсім нового змісту, і ми вдячні тобі щодня. За ще один рік обіймів, сміху та чарівництва. Ми з татом любимо тебе більше, ніж можемо висловити словами», — написала акторка у публікації.
Свято було тематичне — все було оформлено у зелених відтінках та з фігурками динозаврів. Очевидно, хлопчик дуже любить їх. Навіть іменинник був одягнений у зелений костюм.
Також дітей порадували мініфермою з тваринами — кроликами та курками декоративних порід.
Торт теж був витриманий у стилістиці свята — його декорували фігурки динозаврів.
Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан у компанії чоловіка та сина прогулялася Римом.