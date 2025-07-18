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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

Динозаври, мініферма та тематичний торт: Ліндсей Логан показала, як відсвяткували дворіччя сина

Актриса поділилася в Мережі фотографіями із сімейної урочистості.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан із сином та чоловіком

Ліндсей Логан із сином і чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-річна американська акторка Ліндсей Лохан показала у своєму Instagram, як пройшов день народження її сина Луайя, якому виповнилося два роки.

Ліндсей Лохгн із сином та чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Лохгн із сином та чоловіком / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«З днем народження, наше сонечко, наш найсолодший хлопчик, наше серце, Луай! Спостерігати, як ти ростеш, — величезна радість у нашому житті. Ти освітлюєш кожну кімнату (і тримаєш нас усіх у тонусі), і ми так пишаємось бути твоїми мамою та татом. Ти — найбільше кохання, яке ми коли-небудь знали, найсміливіша пригода і найпрекрасніша мета. Ти надав нашому життю зовсім нового змісту, і ми вдячні тобі щодня. За ще один рік обіймів, сміху та чарівництва. Ми з татом любимо тебе більше, ніж можемо висловити словами», — написала акторка у публікації.

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Свято було тематичне — все було оформлено у зелених відтінках та з фігурками динозаврів. Очевидно, хлопчик дуже любить їх. Навіть іменинник був одягнений у зелений костюм.

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Син Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Також дітей порадували мініфермою з тваринами — кроликами та курками декоративних порід.

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Торт теж був витриманий у стилістиці свята — його декорували фігурки динозаврів.

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

День народження сина Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан у компанії чоловіка та сина прогулялася Римом.

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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