Диплом юриста став у нагоді: Ребел Вілсон виграла судовий процес на сотні тисяч доларів

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

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46-річна Ребел Вілсон здобула чергову перемогу в судовому спорі, пов’язаному з її режисерським дебютом — фільмом The Deb. Суд зобов’язав продюсерську компанію виплатити акторці 359 тисяч австралійських доларів невиплачених гонорарів, а також відсотки.

Після перемоги в суді зірка з гумором нагадала шанувальникам про свою юридичну освіту. Вілсон опублікувала архівні фотографії з випускного, на яких вона позує в академічній мантії. Акторка закінчила Університет Нового Південного Уельсу в Австралії у 2009 році, отримавши диплом юриста.

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Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Instagram Ребел Вілсон

Хоча світову популярність Ребел здобула завдяки акторській кар’єрі, юридичні знання, судячи з усього, виявилися корисними й поза межами знімального майданчика. В останні роки акторка опинилася в центрі судового конфлікту навколо фільму The Deb, у якому вона виступила режисером і продюсером.

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Це вже не перша судова перемога Вілсон у рамках цього розгляду. Конфлікт між акторкою та її колишніми колегами по зйомках фільму супроводжувався взаємними звинуваченнями. Сама Ребел раніше заперечувала деякі з претензій, висунутих проти неї.

Фільм The Deb — музична комедія про двох дівчат-підлітків, які вирушають на випускний бал у глибинці Австралії. Фільм став режисерським дебютом Вілсон і опинився в центрі тривалої судової суперечки ще до повноцінного виходу на екрани.

Нагадаємо, раніше Ребел Вілсон у сукні з глибоким декольте з’явилася на публіці разом із дружиною.

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