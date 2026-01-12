ТСН у соціальних мережах

"Дивно бачити мене поза святковим сезоном": Маколей Калкін смішно пожартував на церемонії "Золотий глобус"

На церемонії вручення премії «Золотий глобус», яка відбулася в неділю в готелі Беверлі Гілтон, несподівано з’явився Маколей Калкін.

Маколей Калкін

Маколей Калкін / © Getty Images

Вийшовши на сцену, він згадав культовий фільм 90-х «Сам удома», який зробив його знаменитим на весь світ і перед тим, як вручити нагороду за «Найкращий сценарій до фільму» сказав:

«Дякую. Я знаю, що дивно бачити мене поза святковим сезоном — але, як не дивно, я існую цілий рік», — пожартував актор, який зіграв Кевіна Маккалістера.

Маколей Калкін / © Getty Images

Маколей Калкін / © Getty Images

Потім Калкін оголосив переможця у цій категорії — Пола Томаса Андерсона з фільму «Одна битва за іншою», — пише Daily Mail.

Поява Калкіна на церемонії була сприйнята глядачами, які висловили йому свою підтримку.

«Мені дуже сподобалося, що його запросили виступити», — написав один із користувачів соцмереж, «Йому час почати працювати по-дорослому».

«Я знаю, що він у справі. Приємно знову бачити його у центрі подій».

«Я міг би уявити його ведучим ігрового шоу».

«Було б дуже смішно, якби хтось крикнув: „КЕВІН!!!“».

На доріжці Маколей з’явився зі своєю нареченою та матір’ю своїх дітей — Брендою Сонг.

Маколей Калкін і Бренда Сонг / © Associated Press

Маколей Калкін і Бренда Сонг / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали 12 фактів про фільм «Сам удома», які вас точно здивують.

