- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 252
- Час на прочитання
- 1 хв
"Дивно бачити мене поза святковим сезоном": Маколей Калкін смішно пожартував на церемонії "Золотий глобус"
На церемонії вручення премії «Золотий глобус», яка відбулася в неділю в готелі Беверлі Гілтон, несподівано з’явився Маколей Калкін.
Вийшовши на сцену, він згадав культовий фільм 90-х «Сам удома», який зробив його знаменитим на весь світ і перед тим, як вручити нагороду за «Найкращий сценарій до фільму» сказав:
«Дякую. Я знаю, що дивно бачити мене поза святковим сезоном — але, як не дивно, я існую цілий рік», — пожартував актор, який зіграв Кевіна Маккалістера.
Потім Калкін оголосив переможця у цій категорії — Пола Томаса Андерсона з фільму «Одна битва за іншою», — пише Daily Mail.
Поява Калкіна на церемонії була сприйнята глядачами, які висловили йому свою підтримку.
«Мені дуже сподобалося, що його запросили виступити», — написав один із користувачів соцмереж, «Йому час почати працювати по-дорослому».
«Я знаю, що він у справі. Приємно знову бачити його у центрі подій».
«Я міг би уявити його ведучим ігрового шоу».
«Було б дуже смішно, якби хтось крикнув: „КЕВІН!!!“».
На доріжці Маколей з’явився зі своєю нареченою та матір’ю своїх дітей — Брендою Сонг.
Нагадаємо, раніше ми розповідали 12 фактів про фільм «Сам удома», які вас точно здивують.