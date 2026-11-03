Дивовижна схожість: Сальма Гаєк перевтілилася у Пенелопу Крус на Геловін

Сальма Гаєк, фото: instagram.com/pablomaciasr

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Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк оригінально відсвяткувала Геловін, обравши для свята незвичайний образ. 60-річна зірка вирішила перевтілитися у свою давню подругу та колегу Пенелопу Крус, продемонструвавши шанувальникам несподівану схожість з іспанською акторкою.

Сальма Гаєк на святкуванні Геловіна / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк на святкуванні Геловіна / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк на святкуванні Геловіна / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк на святкуванні Геловіна / © Instagram Сальми Гаєк

Гаєк поділилася фотографіями свого перевтілення в Instagram. Щоб створити цей образ, вона змінила зовнішність: замість темного волосся одягла світлу перуку з короткою стрижкою «боб» і чубчиком. Акторка також повторила макіяж і стиль своєї подруги, завдяки чому шанувальникам дійсно довелося придивитися, щоб впізнати Сальму.

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Сальма Гаєк, фото: instagram.com/pablomaciasr

Сальма Гаєк, фото: instagram.com/pablomaciasr

Таким чином зірка переграла образ Пенелопи Крус із фільму 2026 року «Сусіди зверху». Своє перевтілення Гаєк представила з властивим їй почуттям гумору, а шанувальники оцінили незвичайну ідею та зазначили, наскільки переконливо акторка вжилася в роль.

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А такий вигляд має Пенелопа Крус у фільмі:

Зазначимо, Сальма Гаєк і Пенелопа Крус дружать уже багато років. Їх об’єднують не лише спільні професійні інтереси, а й тісні стосунки поза межами знімального майданчика. Обидві акторки неодноразово тепло відгукувалися одна про одну в інтерв’ю та з’являлися разом на світських заходах.

Нагадаємо, раніше свої костюми продемонстрували й інші зірки. Наприклад, Демі Мур переодяглася у корову.

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