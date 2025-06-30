Дизайнерська сукня підвела: дівчина Ді Капріо порвала вінтажне вбрання на вечірці Безоса

Вітторія Черетті / © Associated Press

Реклама

27-річна італійська модель та кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — разом зі своїм бойфрендом відвідала розкішне весілля мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Свято відбулося у Венеції і на ньому відома красуня змінила кілька вбрань. Однією з суконь, яку Вітторія продемонструвала, був вінтажний витвір від Dolce & Gabbana, виготовлений з ніжного шифону.

Вітторія Черетті / © Associated Press

Однак архівне вбрання не витримало галасливої вечірки і в Instagram модель показала, що трапилося з ним. Спочатку на сукні з’явиласся одна невелика дірка, а потім вона повністю провалилася у зоні стегон.

Реклама

Вітторія Черетті / © instagram.com/vittoria

Вітторія Черетті / © instagram.com/vittoria

До речі, у такій сукні від Dolce & Gabbana на Met Gala 2003 року з’явилася тодішня дівчина Леонардо Ді Капріо — супермодель Жизель Бундхен. Вони познайомилися 1999 року та зустрічалися до 2005 року. Проте колишня дівчина зірки «Титаніка» носила не прозору версію цього вбрання.