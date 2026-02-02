ТСН у соціальних мережах

Джастін Бібер спершу вийшов на червону доріжку з дружиною, а потім шокував усіх гламурними трусами

Співак вийшов на сцену «Греммі» вперше за майже чотири роки.

Юлія Каранковська
Джастін і Гейлі Бібери

Джастін і Гейлі Бібери / © Associated Press

Співак Джастін Бібер зробив сюрприз для шанувальників — вперше за тривалий час вийшов на публіку. Повернення було тріумфальним, адже артист нагадав про себе на церемонії «Греммі-2026» і вийшов на червону з дружиною Гейлі.

Пара позувала, тримаючись за руки, і була у вишуканих парних луках. Джастін одягнув костюм оверсайз від Balenciaga, який поєднав із кольє від Lorraine Schwartz, виготовленим зі 100 каратів діамантів, а ось Гейлі віддала перевагу елегантній сукні від Alaïa.

Джастін і Гейлі Бібери / © Associated Press

Джастін і Гейлі Бібери / © Associated Press

Модель доповнила образ масивними прикрасами, зокрема срібним кольє-чокером з 30-каратним діамантом грушоподібної форми та сережками від Schwartz.

Після позування на червоній доріжці подружжя пішло до залу. Джастін був одним з артистів, які виступили на сцені, однак його образ усіх здивував — співак вийшов у шовкових трусах лілового кольору з аплікаціями та в сірих шкарпетках. Більше на ньому нічого не було.

Aртист виконав на сцені спрощену, інтимну версію пісні Yukon, акомпануючи собі на гітарі. Трек, присвячений його дружині Гейлі, став одним з лід-синглів його альбому SWAG, який вийшов цього літа.

Джастін Бібер / © Associated Press

Джастін Бібер / © Associated Press

Також коли він розвернувся, щоб піти зі сцени, багато хто звернув увагу, що на спині між лопатками у Бібера було реалістичне тату з обличчям Гейлі.

Джастін Бібер / © Associated Press

Джастін Бібер / © Associated Press

