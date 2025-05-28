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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
850
Час на прочитання
1 хв

Дженна Ортега повторила культовий образ Керрі Бредшоу в "голій" сукні

Це ідеально скроєне вбрання продовжує бути актуальним і сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

22-річна акторка Дженна Ортега — зірка «Венздей» — повторила образ Керрі Бредшоу, героїні Сари Джессіки Паркер у культовому серіалі «Секс і місто».

Дівчина опублікувала фотографії, на яких позувала в сукні від Donna Karan New York. Це вбрання-комбінація на тонких бретельках. Доповнила вона свій лук шубою від Retrofete, босоніжками Manolo Blahnik, яскравим макіяжем і золотими прикрасами.

Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

Дженна Ортега / Фото: Jenna Ortega

Це вбрання привернуло загальну увагу, оскільки ним Дженна скопіювала знамениту «голу» сукню Керрі з постера до першого сезону культового серіалу. В цій самій сукні Сара Джессіка Паркер також прийшла на премію VH1 Vogue Fashion Awards 1997 року.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Таку ж сукню, але чорного кольору нещодавно одягала британська модель Ліла Мосс.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

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