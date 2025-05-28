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- Шоу-бізнес
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Дженна Ортега повторила культовий образ Керрі Бредшоу в "голій" сукні
Це ідеально скроєне вбрання продовжує бути актуальним і сьогодні.
22-річна акторка Дженна Ортега — зірка «Венздей» — повторила образ Керрі Бредшоу, героїні Сари Джессіки Паркер у культовому серіалі «Секс і місто».
Дівчина опублікувала фотографії, на яких позувала в сукні від Donna Karan New York. Це вбрання-комбінація на тонких бретельках. Доповнила вона свій лук шубою від Retrofete, босоніжками Manolo Blahnik, яскравим макіяжем і золотими прикрасами.
Це вбрання привернуло загальну увагу, оскільки ним Дженна скопіювала знамениту «голу» сукню Керрі з постера до першого сезону культового серіалу. В цій самій сукні Сара Джессіка Паркер також прийшла на премію VH1 Vogue Fashion Awards 1997 року.
Таку ж сукню, але чорного кольору нещодавно одягала британська модель Ліла Мосс.