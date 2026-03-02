ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

Дженна Ортега шокувала модним вибором: акторка у подертій сукні позувала на червоній доріжці

Дівчина та її стиліст знову змогли здивувати прихильників. Образ акторки був сміливим і креативним водночас.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Зірка серіалу «Венздей» прийшла на церемонію Annual Actor Awards і не лише позувала на червоній доріжці, а й вручила одну з нагород на сцені. Але образ Дженни Ортеги став сенсаційним, адже вона одягла дуже незвичну сукню-комбінацію від бренду Christian Cowan з колекції осінь-зима 2026.

Вбрання акторки було ніжного пудрового відтінку і мало дуже незвичний дизайн, адже за задумом бренду у нього були в декількох місцях дірки, затяжки на тканині та необроблені краї.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Глибоке декольте сукні додавало образу пікантності, а шику та романтики — мереживо, яке можна побачити на ліфі та бретельках.

Ззаду сукня Дженни була зі шнуруванням і теж з навмисними дефектами. На подолі вбрання прикрашала тонка прозора сітка. Образ акторка доповнила взуттям від відомого бренду Jimmy Choo, який також обожнювала принцеса Діана, та панчохами сірого відтінку. Волосся Ортега вклала в зачіску з легкими хвилями, додала до образу кілька прикрас та зробила яскравий макіяж.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Та одягає сукню в подібному стилі акторка не вперше. Нагадаємо, що також Ортега продемонструвала «голе» вбрання кольору лаванди на одному із заходів. Тоді акторка постала перед фотографами у сукні Amiri з колекції весна-літо 2026.

Красиві та оригінальні образи акторки Дженни Ортеги (19 фото)

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie