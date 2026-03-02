Дженна Ортега шокувала модним вибором: акторка у подертій сукні позувала на червоній доріжці

Дженна Ортега / © Associated Press

Зірка серіалу «Венздей» прийшла на церемонію Annual Actor Awards і не лише позувала на червоній доріжці, а й вручила одну з нагород на сцені. Але образ Дженни Ортеги став сенсаційним, адже вона одягла дуже незвичну сукню-комбінацію від бренду Christian Cowan з колекції осінь-зима 2026.

Вбрання акторки було ніжного пудрового відтінку і мало дуже незвичний дизайн, адже за задумом бренду у нього були в декількох місцях дірки, затяжки на тканині та необроблені краї.

Глибоке декольте сукні додавало образу пікантності, а шику та романтики — мереживо, яке можна побачити на ліфі та бретельках.

Ззаду сукня Дженни була зі шнуруванням і теж з навмисними дефектами. На подолі вбрання прикрашала тонка прозора сітка. Образ акторка доповнила взуттям від відомого бренду Jimmy Choo, який також обожнювала принцеса Діана, та панчохами сірого відтінку. Волосся Ортега вклала в зачіску з легкими хвилями, додала до образу кілька прикрас та зробила яскравий макіяж.

Та одягає сукню в подібному стилі акторка не вперше. Нагадаємо, що також Ортега продемонструвала «голе» вбрання кольору лаванди на одному із заходів. Тоді акторка постала перед фотографами у сукні Amiri з колекції весна-літо 2026.