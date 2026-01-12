ТСН у соціальних мережах

Дженна Ортега в екстравагантній сукні з вишивкою та оголеними боками вийшла на червону доріжку

23-річна акторка у драматичному образі total black з’явилася на премії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега відвідала церемонію вручення премії «Золотий глобус», яка відгриміла цієї ночі у Беверлі-Гіллз. Вона була номінована на премію у категорії «Найкраща акторка в телесеріалі — мюзиклі або комедії» за роль у серіалі «Венздей».

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

На червоній доріжці акторка з’явилася в екстравагантній чорній сукні з колекції бренду Dilara Findikoglu сезону весна-літо 2026. Вбрання було прикрашене вишивкою із чорного бісеру, торочкою з блискітками на рукавах і спідниці і зав’язками ззаду.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

А ще сукня мала оголені боки, які видовжували силует зірки — вона мала ще стрункіший вигляд. Взута вона була у чорні босоніжки на екстремально високих платформах і підборах.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Волосся акторка зібрала ззаду внизу, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із темно-бежевою помадою і висвітлила брови. Вуха вона прикрасила довгими сережками, а на руках були каблучки з діамантами.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

