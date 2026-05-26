Дженна Ортега з’явилася на справжньому кладовищі в незвичному образі
Зірка привернула увагу, адже її лук був дуже незвичним.
Дженна Ортега прибула на захід FYSEE у межах заходу присвяченого серіалу Wednesday у Лос-Анджелесі. Проводилася презентація на справжньому кладовищі Hollywood Forever.
Одягла акторка сірий костюм від Alexander McQueen з колекції Pre-Fall 2026 року. Вбрання складалося з вкороченого жакету на ґудзиках і довгих штанів-кльош зі стрілками.
Цікавим акцентом луку став білий готичний комір на шиї Дженни зі шнурівкою, який привертав увагу, адже жакет вона одягла на голе тіло.
Також захід відвідала акторка Кетрін Зета-Джонс, яка у серіалі грає Мортішу Аддамс.
