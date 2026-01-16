ТСН у соціальних мережах

Дженні з BLACKPINK повторила ефектний образ Кім Кардашян

29-річна зірка гурту BLACKPINK привернула увагу, адже обрала сукню популярного дизйну, яку також носили дві інші відомі жінки.

Юлія Каранковська
Дженні з BLACKPINK

Дженні з BLACKPINK

10 січня на Тайвані відбулася церемонія Golden Disc Awards і однією із гостей заході стала співачка Дженні. Вона одягла виготовлену на замовлення червону сукню від Maison Margiela Artisanal дуже незвичайного дизайну. Сукня була без бретельок, а її рукави були з’єднані з довгою спідницею.

Дженні з BLACKPINK

Дженні з BLACKPINK

Драматичності та загадковості образу додав головний убір, який повністю прикривав обличчя Дженні, а також масивні прикраси, які співачка додала на шию.

Дженні з BLACKPINK

Дженні з BLACKPINK

Однак цей образ ми вже бачили. Раніше у точно такій же сукні у свій виходила Кім Кардашян і саме вона додала до луку масивні прикраси. Зірка реалітішоу навіть зізнавалась, що під маскою у неї був повний макіяж, який для неї зробив її незмінний візажист Маріо Дедіванович.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Також у схожій сукні виходила у світ акторка Аня Тейлор-Джой, однак обличчя не закривала. Дизайн відрізнявся, але сукня була з тієї ж колекції осінь-зима 2025 і в тій же естетиці. Колекцію створив бельгійський дизайнер Гленн Мартенс, який обійняв цю посаду на початку 2025 року, змінивши Джона Гальяно, який подав у відставку.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

