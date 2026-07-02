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- Шоу-бізнес
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Дженніфер Еністон опублікувала рідкісні фото зі своїм бойфрендом-гіпнотерапевтом
Акторка порадувала шанувальників рідкісними особистими знімками.
57-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон опублікувала у своєму Instagram добірку фотографій, серед яких було кілька знімків із її бойфрендом — гіпнотерапевтом Джимом Кертісом.
На фото вони позують у компанії своїх друзів, а також Джим зображений у спортзалі з собакою акторки.
Акторка рідко розповідає про подробиці свого особистого життя, тому нові знімки одразу привернули увагу шанувальників.
Чутки про роман Дженніфер і Джима з’явилися кілька місяців тому після того, як їх неодноразово бачили разом на публіці. Пізніше папараці сфотографували пару під час спільного відпочинку, проте сама акторка тривалий час ніяк не коментувала ці стосунки.
Тепер же публікацію в соцмережах багато хто розцінив як своєрідне підтвердження роману. Шанувальники залишили під знімками безліч теплих коментарів, побажавши парі щастя та зазначивши, що поруч із новим коханим Еністон має спокійний та сяючий вигляд.
Зазначимо, що Дженніфер Еністон була двічі одружена. Її першим чоловіком був актор Бред Пітт (з 2000-го по 2005-й), другим — актор Джастін Теру (з 2015-го по 2018-й). Обидва шлюби закінчилися розлученням. Дітей у актриси немає.
Нагадаємо, що раніше Дженніфер Еністон розсмішила підписників кумедним відео зі своїми собаками.