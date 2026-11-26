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Дженніфер Еністон показала кадри зі знімань фінального сезону "Ранкового шоу" у Лондоні
Дженніфер Еністон показала, як відбувалися знімання п'ятого фінального сезону серіалу «Ранкове шоу» у Лондоні.
Еністон грає у серіалі «Ранкове шоу» головну роль — відому телеведучу Алекс Леві, а також виступає виконавчою продюсеркою серіалу.
За роль Алекс Леві акторка вже отримала премію Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) та кілька номінацій на «Еммі» та «Золотий глобус».
Наразі знімання серіалу «Ранкове шоу» вже завершено: команда зняла п'ятий, фінальний сезон. Кадри, частину яких зняли в британській столиці, Еністон опублікувала у своєму Instagram з підписом: «Лондон» і додавши до підпису червоне серце.
Відомо, що основний знімальний процес п'ятого сезону проходив у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку 2026 року та завершився на початку серпня 2026 року.
Apple TV вже оголосив, що п'ятий сезон стане для серіалу останнім. Прем'єра серіалу очікується 2027 року, але точну дату релізу поки що не названо.
Раніше Еністон заскочили папараці під час знімань серіалу в Нью-Йорку.