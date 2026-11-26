Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

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Еністон грає у серіалі «Ранкове шоу» головну роль — відому телеведучу Алекс Леві, а також виступає виконавчою продюсеркою серіалу.

Дженніфер Еністон на зніманнях у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

За роль Алекс Леві акторка вже отримала премію Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) та кілька номінацій на «Еммі» та «Золотий глобус».

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Дженніфер Еністон у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Наразі знімання серіалу «Ранкове шоу» вже завершено: команда зняла п'ятий, фінальний сезон. Кадри, частину яких зняли в британській столиці, Еністон опублікувала у своєму Instagram з підписом: «Лондон» і додавши до підпису червоне серце.

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Знімання "Ранкового шоу" у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Знімання "Ранкового шоу" у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Знімання "Ранкового шоу" у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Знімання "Ранкового шоу" у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Відомо, що основний знімальний процес п'ятого сезону проходив у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку 2026 року та завершився на початку серпня 2026 року.

Знімання "Ранкового шоу" у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Знімання "Ранкового шоу" у Лондоні / © Instagram Дженніфер Еністон

Apple TV вже оголосив, що п'ятий сезон стане для серіалу останнім. Прем'єра серіалу очікується 2027 року, але точну дату релізу поки що не названо.

Дженніфер Еністон на зніманнях у Нью-Йорку / © Getty Images

Раніше Еністон заскочили папараці під час знімань серіалу в Нью-Йорку.

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