Дженніфер Еністон постала в кадрі в образі брюнетки і розсмішила підписників

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Колишні колеги по серіалу «Друзі» возз’єдналися, щоб у кумедному відео обговорити, чи блондинки отримують більше задоволення від життя.

На початку ролика 56-річна Дженніфер Еністон запитує: «Я колись фарбую себе в брюнетку? Я ж брюнетка!». Потім у кадрі за нею з’являється 61-річна Кортні і каже: «О, ти… ну, йди сюди. Ось такий вона має вигляд, брюнетка… „, — нахилившись над нею і накривши Джен своїми темними локонами, щоб показати різницю.

Потім Джен вигукує: Ух ти, як темно! Темно-коричневий. Це як у персонажа з фільму «Нестерпні боси», якого я грала», — маючи на увазі свою героїню Джулію з фільму 2011 року, яка мала темне волосся. Потім Кортні каже: «Я обожнюю фільм „Нестерпні боси“ — ти була крутою дантисткою!».

Відео Дженніфер підписала: «Невже блондинки „справді“ веселіше? ❤️ #люблюсвоюжиття».

Кортні Кокс і Дженіфер Еністон / © Associated Press

Шанувальники акторок прийшли в захват у коментарях, написавши:

«Будь ласка, цей дует — найкращий!!».

«Найпрекрасніша дружба і дівчата».

«Вони такі смішні ❤️ так люблю цих дівчаток!!!», «Люблю, коли вони разом!».

«Я вас обох люблю!», «Найкращий дует, який ми знаємо!».

