ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Еністон постала в кадрі в образі брюнетки і розсмішила підписників

Дженніфер Еністон та її найкраща подруга Кортні Кокс поділилися кумедним роликом у Instagram, насмішивши своїх шанувальників.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Колишні колеги по серіалу «Друзі» возз’єдналися, щоб у кумедному відео обговорити, чи блондинки отримують більше задоволення від життя.

На початку ролика 56-річна Дженніфер Еністон запитує: «Я колись фарбую себе в брюнетку? Я ж брюнетка!». Потім у кадрі за нею з’являється 61-річна Кортні і каже: «О, ти… ну, йди сюди. Ось такий вона має вигляд, брюнетка… „, — нахилившись над нею і накривши Джен своїми темними локонами, щоб показати різницю.

Потім Джен вигукує: Ух ти, як темно! Темно-коричневий. Це як у персонажа з фільму «Нестерпні боси», якого я грала», — маючи на увазі свою героїню Джулію з фільму 2011 року, яка мала темне волосся. Потім Кортні каже: «Я обожнюю фільм „Нестерпні боси“ — ти була крутою дантисткою!».

Відео Дженніфер підписала: «Невже блондинки „справді“ веселіше? ❤️ #люблюсвоюжиття».

Кортні Кокс і Дженіфер Еністон / © Associated Press

Кортні Кокс і Дженіфер Еністон / © Associated Press

Шанувальники акторок прийшли в захват у коментарях, написавши:

«Будь ласка, цей дует — найкращий!!».

«Найпрекрасніша дружба і дівчата».

«Вони такі смішні ❤️ так люблю цих дівчаток!!!», «Люблю, коли вони разом!».

«Я вас обох люблю!», «Найкращий дует, який ми знаємо!».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Дженніфер Еністон зазвичай проводить свій тиждень.

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie