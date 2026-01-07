- Дата публікації
-
Дженніфер Еністон постала в кадрі в образі брюнетки і розсмішила підписників
Дженніфер Еністон та її найкраща подруга Кортні Кокс поділилися кумедним роликом у Instagram, насмішивши своїх шанувальників.
Колишні колеги по серіалу «Друзі» возз’єдналися, щоб у кумедному відео обговорити, чи блондинки отримують більше задоволення від життя.
На початку ролика 56-річна Дженніфер Еністон запитує: «Я колись фарбую себе в брюнетку? Я ж брюнетка!». Потім у кадрі за нею з’являється 61-річна Кортні і каже: «О, ти… ну, йди сюди. Ось такий вона має вигляд, брюнетка… „, — нахилившись над нею і накривши Джен своїми темними локонами, щоб показати різницю.
Потім Джен вигукує: Ух ти, як темно! Темно-коричневий. Це як у персонажа з фільму «Нестерпні боси», якого я грала», — маючи на увазі свою героїню Джулію з фільму 2011 року, яка мала темне волосся. Потім Кортні каже: «Я обожнюю фільм „Нестерпні боси“ — ти була крутою дантисткою!».
Відео Дженніфер підписала: «Невже блондинки „справді“ веселіше? ❤️ #люблюсвоюжиття».
Шанувальники акторок прийшли в захват у коментарях, написавши:
«Будь ласка, цей дует — найкращий!!».
«Найпрекрасніша дружба і дівчата».
«Вони такі смішні ❤️ так люблю цих дівчаток!!!», «Люблю, коли вони разом!».
«Я вас обох люблю!», «Найкращий дует, який ми знаємо!».
