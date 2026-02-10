- Дата публікації
Дженніфер Еністон розсмішила підписників кумедним відео зі своїми собаками
Відома акторка дуже любить своїх собак і часто показує їх у Мережі.
56-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон поділилася в Instagram відео зі своїми собаками, яке дуже розсмішило її прихильників. Зірка — господарка трьох собак, і два з них потрапили в кадр — лабрадор-ретривер Лорд Честерфілд і метис шнауцера Клайд.
Зазначимо, Клайда Дженніфер врятувала з притулку, і він живе з нею дуже давно. Саме він надихнув свою господарку на написання дитячої книжки під назвою «Клайдео насолоджується життям», головним героєм якої є Клайдео, який виявив, що у нього є талант кухаря.
Еністон не тільки тримає собак вдома, а й бере активну участь у порятунку та усиновленні тварин. Вона навіть створила фонд Clydeo Fund, який займається допомогою притулкам для тварин.
Раніше свою собаку з притулку показала топмодель Сара Сампайо. Це метис мопса.
Нагадаємо, ще одним любителем собак серед селебріті є відомий ексспортсмен Девід Бекхем. У нього чотири собаки, з якими він дуже любить гуляти.