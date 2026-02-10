ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
93
1 хв

Дженніфер Еністон розсмішила підписників кумедним відео зі своїми собаками

Відома акторка дуже любить своїх собак і часто показує їх у Мережі.

Юлія Кудринська
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

56-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон поділилася в Instagram відео зі своїми собаками, яке дуже розсмішило її прихильників. Зірка — господарка трьох собак, і два з них потрапили в кадр — лабрадор-ретривер Лорд Честерфілд і метис шнауцера Клайд.

Собаки Дженнифер Энистон / © Instagram Дженніфер Еністон

Зазначимо, Клайда Дженніфер врятувала з притулку, і він живе з нею дуже давно. Саме він надихнув свою господарку на написання дитячої книжки під назвою «Клайдео насолоджується життям», головним героєм якої є Клайдео, який виявив, що у нього є талант кухаря.

Еністон не тільки тримає собак вдома, а й бере активну участь у порятунку та усиновленні тварин. Вона навіть створила фонд Clydeo Fund, який займається допомогою притулкам для тварин.

Дженніфер Еністон та її собака / © Instagram Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон та її собака / © Instagram Дженніфер Еністон

Собаки Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Собаки Дженніфер Еністон / © Instagram Дженніфер Еністон

Раніше свою собаку з притулку показала топмодель Сара Сампайо. Це метис мопса.

Нагадаємо, ще одним любителем собак серед селебріті є відомий ексспортсмен Девід Бекхем. У нього чотири собаки, з якими він дуже любить гуляти.

