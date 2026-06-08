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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Еністон у сукні міді, а Різ Візерспун — у спідничному костюмі: акторки сяяли на світській тусовці

Дженніфер Еністон та Різ Візерспун з'явилися на показі 4-го сезону серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Дженніфер Еністон і Різ Візерспун

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Цей офіційний захід, присвячений присудженню премії «Еммі» за 4-й сезон серіалу «Ранкове шоу» від Apple TV+, відбувся у театральному комплексі Гільдії режисерів Америки 7 червня 2026 року у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Еністон одягла сукню міді темно-зеленого кольору з короткими рукавами з вирізами та розкльошеним подолом. Акторка доповнила свій образ чорними лакованими босоніжками на високих підборах, кількома золотими браслетами на зап'ясті та світлим манікюром. Волосся Дженніфер розпустила та зробила укладання, а також гарний макіяж.

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Її колега Різ Візерспун одягла чорний подовжений жакет з вирізом і спідницю довжини трохи вище колін, поєднуючи лук зі шкіряними туфлями-човниками на підборах. Вона розпустила волосся і також зробила легкий денний макіяж, а її образ доповнювали золоті сережки-кільця.

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун / © Associated Press

Нагадаємо, драматичний серіал «Ранкове шоу» досліджує закулісність американського телебачення. Проєкт з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у головних ролях висвітлює гостру конкуренцію та корпоративну культуру всередині великої медіакомпанії.

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Дженніфер Еністон і Різ Візерспун / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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