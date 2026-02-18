Дженніфер Гадсон у корсетній сукні з квіткою і високим розрізом позувала на світському заході

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Дженніфер Гадсон відвідала церемонію нагородження Американського фестивалю чорного кіно у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи знаменитість обрала ніжний образ. На ній була корсетна сукня кольору слонової кістки з лелітками від ліванського бренду Jean-Louis Sabaji. Вбрання мало високий розріз, драпування, велику 3D-квітку і невеликий шлейф. Взута акторка була у босоніжки з кристалами.

Аутфіт Джен доповнила обʼємною зачіскою з кучерями, вечірнім макіяжем і діамантовим намистом.

Нагадаємо, Дженніфер Гадсон у рожевій сукні від української дизайнерки з’явилася на івенті.