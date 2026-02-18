ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
3
1 хв

Дженніфер Гадсон у корсетній сукні з квіткою і високим розрізом позувала на світському заході

44-річна американська акторка і співачка продемонструвала ніжний образ на церемонії.

Аліна Онопа
Дженніфер Гадсон

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Дженніфер Гадсон відвідала церемонію нагородження Американського фестивалю чорного кіно у Лос-Анджелесі.

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Для своєї появи знаменитість обрала ніжний образ. На ній була корсетна сукня кольору слонової кістки з лелітками від ліванського бренду Jean-Louis Sabaji. Вбрання мало високий розріз, драпування, велику 3D-квітку і невеликий шлейф. Взута акторка була у босоніжки з кристалами.

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Аутфіт Джен доповнила обʼємною зачіскою з кучерями, вечірнім макіяжем і діамантовим намистом.

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Дженніфер Гадсон / © Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Гадсон у рожевій сукні від української дизайнерки з’явилася на івенті.

