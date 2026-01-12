ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
89
1 хв

Дженніфер Гарнер в ефектній блискучій сукні сяяла на церемонії "Золотий глобус"

Колишня дружина Бена Аффлека – Дженніфер Гарнер – відвідала 83-ту щорічну церемонію вручення премії «Золотий глобус» у готелі «Беверлі Гілтон» у Каліфорнії.

Ольга Кузьменко
Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

53-річна Гарнер вийшла на червону доріжку в блискучій сукні чорного кольору, розшитій камінням з висячками на подолі від Cong Tri, доповнила її туфлями-човниками, прикрашеними квітами від Roger Vivier і розкішними прикрасами від Boucheron.

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Акторка уклала волосся красивими локонами і зробила макіяж зі стрілками та рожевою помадою підкреслила губи. Дженніфер мала чудовий вигляд і виблискувала на доріжці перед камерами фотографів.

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

Нагадаємо, друга і теж колишня дружина Бена Аффлека — Дженніфер Лопес — також з’явилася на церемонії «Золотий глобус». Джей Ло обрала приголомшливу сукню Jean Louis Scherrer Haute, створену для кутюрної колекції 2003 року і викликала фурор на доріжці.

89
