Дженніфер Гарнер зіграла на саксофоні для іменинниці Різ Візерспун

Дженніфер Гарнер / © Associated Press

53-річна американська акторка, продюсерка та колишня дружина Бена Аффлека — Дженніфер Гарнер — зворушила шанувальників жестом на адресу своєї близької подруги. Вона поділилася у своєму Instagram відео, в якому зіграла на саксофоні мелодію You Are My Sunshine на честь Різ Візерспун, якій 22 березня виповнилося 50 років.

«Ода моїй сонячній подрузі на честь її 50-річчя. Ми тебе любимо, Різ!» — підписала Джен відео, яке доповнила архівними фотографіями й відеомоментами з іменинницею, створивши атмосферний і дуже особистий колаж спогадів.

«Вау! Найкращий подарунок на день народження! Я люблю тебе», — написала в коментарі здивована і вдячна Різ.

Шанувальники зірок також активно відреагували на публікацію, зазначивши, що подібні прояви щирості та підтримки — рідкість в індустрії шоу-бізнесу. Багато хто зазначив, що їхня дружба справжня і надихає.

Зазначимо, Різ Візерспун і Дженніфер Гарнер — близькі подруги в Голлівуді та вже багато років підтримують теплі стосунки. Їхню дружбу часто називають однією з найщиріших і найміцніших у шоу-бізнесі.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Гарнер розповіла, як приготувати легкий і ситний сніданок, який обожнюють її діти.