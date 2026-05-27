Дженніфер Лопес на прем’єрі фільму вразила сукнею Versace з довгим шлейфом
Акторка Дженніфер Лопес відвідала прем’єру свого нового фільму «Офісний роман» на Netflix у Лос-Анджелесі.
Світова прем’єра романтичної комедії відбулася в культовому Єгипетському театрі, де Лопес пройшлася червоною доріжкою разом із колегою по знімальному майданчику Бреттом Голдштейном.
Лопес одразу опинилася в центрі уваги, через свою ефектну чорну кутюрну сукню без бретелей з прозорими деталями, прикрасами та великим шлейфом.
Її сукня була від Atelier Versace з колекції весна-літо 2004 року. У сукні був дуже довгий шлейф, який прикрашало мереживо.
У фільмі «Офісний роман» Дженніфер Лопес грає Джекі Круз, генерального директора великої авіакомпанії, яка закохується в нового адвоката компанії, якого грає Голдштейн.