Дженніфер Лопес позувала в спортзалі в топі з пікантним декольте

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Реклама

56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен — Дженніфер Лопес - опублікувала у своєму Instagram кілька селфі, зроблених під час занять у спортзалі, який вона регулярно відвідує.

Зірка позувала в спортивному комплекті кольору бургунді. Рашгард вона підвела, щоб продемонструвати топ, який ефектно підкреслив її груди.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

«Будь простіше», — написала Дженніфер під знімками.

Реклама

Лопес має просто приголомшливий вигляд. Це результат суворого режиму тренувань і харчування. Вона займається 5-6 разів на тиждень, чергуючи силові, функціональні та танцювальні тренування. Її мета — не схуднення, а підтягнуте і витривале тіло. Перед турами співачка взагалі проводить у залі по 2-3 години поспіль. Її улюблені вправи — присідання і планка з поворотами.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала в пишній сукні - так, вона підготувалася до перегляду нового сезону серіалу «Бріджертони».