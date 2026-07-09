Дженніфер Лопес у "голій" сукні з декором замилувала на Тижні моди в Парижі

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Паризький тиждень моди став для Дженніфер Лопес справжнім маленьким модним туром, але цього разу вона була не сама — суперзірку супроводжувала її молодша на два роки сестра Лінда — журналістка та письменниця. Лінда рідко з’являється на таких подіях чи відвідує світські заходи, але цими днями вона вирішила скласти компанію Дженіфер.

Разом вони відвідали кілька заходів, серед яких, зокрема був показ колекційї Haute Couture осінь-зима 2026-2027 для бренду Celia Kritharioti. Дженніфер мала неймовірний вигляд, адже обрала для своєї появи «голу» сукню з декольте, яка неймовірно підкреслювала її фігуру.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

У сукні було глибоке декольте та прозорі вставки тканини. Також вбрання мало прикраси у вигляді вишивки лелітками, камінням і бісером. Особливого шику образі Дженніфер додала накидка з пір’я та босоніжки на високих платформах. А от макіяж зірки відповідав її сукні, адже був з яскравими лавандовими тінями.

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Лінда ж одягла легку сукню з декольте та рожевим оздобленням, яку доповнила гламурним клатчем.

Дженніфер Лопес і її сестра Лінда / © Getty Images

Раніше сестри разом сходили на декілька інших заходів і також потрапили під приціл папараці.

Дженніфер Лопес і її сестра Лінда / © Getty Images

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