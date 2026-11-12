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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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54
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1 хв

Дженніфер Лопес у кетс’юті з ефектом оголеного тіла виступила на сцені

Зірка здивувала своїм сміливим образом під час виступу в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала ефектний сценічний образ. 57-річна співачка несподівано з’явилася на сцені Метрополітен-музею в Нью-Йорку, де влаштувала музичне шоу для гостей закритого заходу.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Виступ відбувся в рамках Bilt Town Square. Для виходу на сцену артистка обрала відвертий наряд з ефектом оголеного тіла — обтислий кетс’ют тілесного відтінку з сіткою зверху. Халтер прикрашали великі блискучі кристали, а образ доповнювали чорні черевики на шнурівці від Christian Louboutin.

/ © Getty Images

© Getty Images

Волосся Лопес уклали великими хвилями, а макіяж зробили у її звичному ефектному стилі. Серед аксесуарів особливо виділялися довгі сережки з кристалами та мікрофон, прикрашений стразами.

Поява співачки на сцені була не менш ефектною, ніж її вбрання. Спочатку танцюристи винесли артистку до глядачів. На ній був блискучий головний убір у стилі 1920-х років, чорна сукня з високими розрізами спереду й ззаду та об’ємна хутряна накидка.

Лопес розпочала шоу зі свого хіта Waiting for Tonight, а потім виконала пісні Love Don’t Cost a Thing та On the Floor. Пізніше співачка зняла чорну сукню, продемонструвавши публіці сітчастий кетс’ют, і вперше виконала наживо нову пісню Proof of Love.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес прийшла на показ із парасолькою та порушила правило першого ряду.

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