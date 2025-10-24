ТСН у соціальних мережах

Дженніфер Лопес у лосинах блиснула підкачаними сідницями в спортзалі

Відома співачка регулярно займається спортом — і результат очевидний.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram кілька селфі, зроблених у спортзалі.

На фото зірка позувала в темно-синьому світшоті Chloe, лосинах і білих кросівках. Волосся співачки було зібране в тугий хвіст, а на її обличчі був макіяж зі стрілками на повіках.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер має приголомшливий вигляд. Це результат суворого режиму тренувань і харчування. Вона займається 5-6 разів на тиждень, чергуючи силові, функціональні та танцювальні тренування. Її мета — не схуднення, а підтягнуте і витривале тіло. Перед турами Лопес узагалі проводить у залі по 2-3 години поспіль. Її улюблені вправи — присідання і планка з поворотами.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

У харчуванні вона робить акцент на білкову їжу, овочі та велику кількість води. А відновлюватися їй допомагає сон — спить Дженніфер по 8-9 годин. «Я не вірю в дієти, я вірю в здоровий спосіб життя. Це не про покарання — це про турботу про себе», — стверджує співачка.

Раніше, нагадаємо, стильна Дженніфер Лопес сходила на шоу Говарда Стерна в студії SiriusXM у Нью-Йорку.

Розкішні образи Дженніфер Лопес (30 фото)

