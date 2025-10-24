- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Дженніфер Лопес у лосинах блиснула підкачаними сідницями в спортзалі
Відома співачка регулярно займається спортом — і результат очевидний.
56-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесвумен — Дженніфер Лопес — опублікувала у своєму Instagram кілька селфі, зроблених у спортзалі.
На фото зірка позувала в темно-синьому світшоті Chloe, лосинах і білих кросівках. Волосся співачки було зібране в тугий хвіст, а на її обличчі був макіяж зі стрілками на повіках.
Дженніфер має приголомшливий вигляд. Це результат суворого режиму тренувань і харчування. Вона займається 5-6 разів на тиждень, чергуючи силові, функціональні та танцювальні тренування. Її мета — не схуднення, а підтягнуте і витривале тіло. Перед турами Лопес узагалі проводить у залі по 2-3 години поспіль. Її улюблені вправи — присідання і планка з поворотами.
У харчуванні вона робить акцент на білкову їжу, овочі та велику кількість води. А відновлюватися їй допомагає сон — спить Дженніфер по 8-9 годин. «Я не вірю в дієти, я вірю в здоровий спосіб життя. Це не про покарання — це про турботу про себе», — стверджує співачка.
