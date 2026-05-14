Дженніфер Лопес в образі від легендарного Jean Paul Gaultier позувала фотографам

Співачка та акторка з’явилася на заході компанії Netflix, що проводився у Нью-Йорку на Менгеттені для рекламодавців, партнерів і преси, однак опинилася у центрі уваги через свій розкішний образ.

Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес вийшла на червону доріжку в елегантному світлому костюмі з глибоким декольте та брала участь у промо майбутніх проєктів Netflix.

Зірка обрала костюм кремового відтінку від Jean Paul Gaultier з колекції весна-літо 2004 року. Вбрання включало приталений жакет з принтом, шнуруванням і вирізами, а також креативну спідницю з мереживом та асиметричним подолом, на якому була рюша.

Дженніфер доповнила образ бежевими босоніжками з ремінцями, яскравим макіяжем і вишуканими прикрасами флористичного дизайну від Dior.

На презентації Лопес позувала з актором Бреттом Ґолдштейном — зіркою комедійного серіалу «Тед Лассо». Актори разом зіграли в романтичній комедії «Офісний роман», прем’єра якої відбудеться 5 червня.

«Щодня я приходжу на знімання романтичної комедії з Дженніфер Лопес і цим неймовірним акторським складом та очікую, що хтось вискочить і скаже, що це розіграш, — пожартував одного разу Ґолдштейн. — Але цього досі не сталося, тож, можливо, це все реально?».

