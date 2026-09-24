Дженніфер Лопес у розкішній сукні з пишною спідницею сяяла на тусовці в Мілані

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Захід зібрав безліч зірок, серед них була і Дженніфер Лопес. Вона приїхала на тусовку у дуже ефектній чорній сукні без бретельок від Dolce & Gabbana Alta Moda з пишним подолом, підібравши до неї високі чорні рукавички, маленький атласний клатч та чорні туфлі-слінгбеки на підборах.

Дженніфер зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи рожевою помадою, у неї у вухах виблискували сережки у вигляді квіток з діамантами, а волосся було розпущене та укладене. На шиї у Лопес було кольє з діамантів, а на пальці каблучка.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Нагадаємо, 61-річна акторка Моніка Беллуччі також обрала чорне вбрання для цього заходу, як і супермоделі Гайді Клум та Наомі Кемпбелл.

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Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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