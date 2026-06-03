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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лопес у вишуканій гламурній сукні з квітами сяяла на прем’єрі фільму

Американська зірка презентувала новий фільм, у якому виконала головну роль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Акторка Дженніфер Лопес відвідала прем’єру фільму «Офісний роман», яка відбулася у Нью-Йорку. 56-річна зірка одягла гламурну сукню від Miss Sohee з колекції весна-літо 2025.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Її образ був надзвичайним і дуже ефектним, адже сукня підкреслювала кожен вигин фігури, а бежевий колір зливався зі шкірою і надавав образу особливої ефектності.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Глибоке декольте-серце також підкреслило груди Лопес, а особливого гламуру образу надавала вишивка бісером у вигляді квітів і пташок. Волосся зірка зібрала у низьку зачіску, одягла діаманти, а її макіяж був лавандовим.

Звісно ж позувала перед камерами знаменитість зі своїм колегою по фільму Бреттом Голдштейном.

Дженніфер Лопес із Бреттом Голдштейном / © Associated Press

Дженніфер Лопес із Бреттом Голдштейном / © Associated Press

Лопес у фільмі грає впливову генеральну директорку, а Голдштейн — нового адвоката її авіакомпанії. Їхній таємний «Офісний роман» починає розвиватися, коли ці двоє трудоголіків перестають грати за правилами та починають слідувати поклику свого серця.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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