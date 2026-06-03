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- Шоу-бізнес
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Дженніфер Лопес у вишуканій гламурній сукні з квітами сяяла на прем’єрі фільму
Американська зірка презентувала новий фільм, у якому виконала головну роль.
Акторка Дженніфер Лопес відвідала прем’єру фільму «Офісний роман», яка відбулася у Нью-Йорку. 56-річна зірка одягла гламурну сукню від Miss Sohee з колекції весна-літо 2025.
Її образ був надзвичайним і дуже ефектним, адже сукня підкреслювала кожен вигин фігури, а бежевий колір зливався зі шкірою і надавав образу особливої ефектності.
Глибоке декольте-серце також підкреслило груди Лопес, а особливого гламуру образу надавала вишивка бісером у вигляді квітів і пташок. Волосся зірка зібрала у низьку зачіску, одягла діаманти, а її макіяж був лавандовим.
Звісно ж позувала перед камерами знаменитість зі своїм колегою по фільму Бреттом Голдштейном.
Лопес у фільмі грає впливову генеральну директорку, а Голдштейн — нового адвоката її авіакомпанії. Їхній таємний «Офісний роман» починає розвиватися, коли ці двоє трудоголіків перестають грати за правилами та починають слідувати поклику свого серця.