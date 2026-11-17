Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку. В ефірі вона розповіла про свій концертний спецвипуск The JLO Show: Live in Las Vegas і про новий музичний матеріал.

У студії співачка постала у короткій замшевій сукні гірчично-оливкового відтінку. Вбрання мало високий комір із м’якими складками й американську пройму. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги попдіви.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Аутфіт Лопес доповнила темно-коричневими гостроносими туфлями. У вухах у неї були невеликі золотисті сережки з кристалами, а на руках — золоті масивні браслети і каблучки.

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Волосся Дженніфер зібрала ззаду у хвіст. У макіяжі вона поєднала рожево-сливові тіні, виразні вії і ніжно-рожевий блиск з коричневою підводкою. Темно-бордовий манікюр завершив аутфіт Джей Ло.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у кетс’юті з ефектом оголеного тіла виступила на сцені.

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