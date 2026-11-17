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- Шоу-бізнес
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Дженніфер Лопес у замшевій мінісукні похизувалася стрункими ногами у гостях у Джиммі Феллона
57-річна поп-діва, як завжди, мала ефектний вигляд.
Дженніфер Лопес завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку. В ефірі вона розповіла про свій концертний спецвипуск The JLO Show: Live in Las Vegas і про новий музичний матеріал.
У студії співачка постала у короткій замшевій сукні гірчично-оливкового відтінку. Вбрання мало високий комір із м’якими складками й американську пройму. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги попдіви.
Аутфіт Лопес доповнила темно-коричневими гостроносими туфлями. У вухах у неї були невеликі золотисті сережки з кристалами, а на руках — золоті масивні браслети і каблучки.
Волосся Дженніфер зібрала ззаду у хвіст. У макіяжі вона поєднала рожево-сливові тіні, виразні вії і ніжно-рожевий блиск з коричневою підводкою. Темно-бордовий манікюр завершив аутфіт Джей Ло.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес у кетс’юті з ефектом оголеного тіла виступила на сцені.