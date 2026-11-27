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Дженніфер Лопес возз’єдналася з дітьми на День подяки: близнюки повернулися додому з коледжу
У четвертий четвер листопада у США традиційно вшановують День подяки, і зірки діляться в Мережі фотографіями з цього свята.
Дженніфер Лопес поділилася зворушливими сімейними фотографіями з нагоди Дня подяки. Для співачки це свято стало особливо радісним: її 18-річні близнюки Макс і Оскар повернулися додому з коледжу, щоб провести вихідні разом із родиною.
57-річна зірка опублікувала в Instagram серію знімків зі святкового дня. На першому фото Дженніфер сидить на дивані в оточенні рідних, а поруч із нею — Оскар. Макса на цьому кадрі немає, проте у підписі співачка підтвердила, що обидві дитини приїхали додому.
«Прокинулася з почуттям вдячності: будинок повний родини, мої діти сплять у сусідній кімнаті, вони повернулися з коледжу на вихідні, і ми готові готувати та дотримуватися всіх наших традицій. Але сьогодні головне, про що я думаю — це вдячність», — написала Лопес.
Зірка також зізналася, що День подяки завжди був для неї особливим святом. У дитинстві, коли вона жила в Нью-Йорку, Дженніфер разом із мамою та сестрами дивилася фільм «Вестсайдська історія» і мріяла колись сама співати, танцювати та зніматися в кіно. Тепер її мрія стала реальністю, і цього року свято збіглося з прем’єрою концертного проєкту The JLo Show.
«Я так вдячна всім вам за те, що всі ці роки ви були частиною мого шляху. У мене навертаються сльози, коли я думаю про всю ту любов, якою ми змогли поділитися, і про всі прекрасні моменти», — додала співачка.
Протягом останніх місяців Лопес неодноразово розповідала, як важко їй було змиритися з тим, що діти покинули рідний дім. Близнюки почали навчатися в коледжі приблизно у вересні, і співачка зізналася в ефірі The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, що дуже емоційно переживала через це.
«Я плакала, мабуть, шість місяців поспіль — починаючи за два місяці до їхнього випускного, аж доки не відвезла їх до коледжу, і ще кілька тижнів після цього», — розповіла вона.
Водночас Дженніфер зазначала, що поряд із сумом відчуває й радість за дітей, які починають самостійне життя. Макс та Оскар народилися 2008 року в шлюбі співачки з музикантом Марком Ентоні. Пара розлучилася 2011 року.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у супроводі своїх дітей-близнюків відпочивала в Італії.