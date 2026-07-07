ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лопес з’явилася у Парижі на Тижні високої моди в цікавому образі з пір’ям

Американська суперзірка сяяла в дизайнерських речах та аксесуарах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

У перший день Тижня високої моди в Парижі в місті з’явилася американська суперзірка Дженніфер Лопес. Вона прибула до французької столиці, щоб відвідати покази відомих брендів.

Зазнімкували її в луку від Michael Kors, коли Дженніфер вийшла з авто та йшла зі своєю сестрою. Вона обрала драматичний образ: об’ємну сорочку, повністю вкриту білим страусовим пір’ям, яку навмисно залишила розстібнутою, демонструючи контрастну чорну спідню білизну.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Образ доповнили чорні бермуди та чорні мюлі з відкритим мисом від Giuseppe Zanotti. В руці вона тримала невелику сумку від Chanel, а руки й вуха попікони прикрашали золоті коштовності з каменями.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Ця поява Лопес у Франції відбулася після її ефектного виступу на сцені в «голому» ансамблі. Нагадаємо, що вона здивувала публіку неоголошеною появою на фестивалі Obsessed Fest, організованому Prime Video в Лос-Анджелесі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
348
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie