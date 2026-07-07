Дженніфер Лопес з’явилася у Парижі на Тижні високої моди в цікавому образі з пір’ям

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Реклама

У перший день Тижня високої моди в Парижі в місті з’явилася американська суперзірка Дженніфер Лопес. Вона прибула до французької столиці, щоб відвідати покази відомих брендів.

Зазнімкували її в луку від Michael Kors, коли Дженніфер вийшла з авто та йшла зі своєю сестрою. Вона обрала драматичний образ: об’ємну сорочку, повністю вкриту білим страусовим пір’ям, яку навмисно залишила розстібнутою, демонструючи контрастну чорну спідню білизну.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Образ доповнили чорні бермуди та чорні мюлі з відкритим мисом від Giuseppe Zanotti. В руці вона тримала невелику сумку від Chanel, а руки й вуха попікони прикрашали золоті коштовності з каменями.

Реклама

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Ця поява Лопес у Франції відбулася після її ефектного виступу на сцені в «голому» ансамблі. Нагадаємо, що вона здивувала публіку неоголошеною появою на фестивалі Obsessed Fest, організованому Prime Video в Лос-Анджелесі.

Новини партнерів