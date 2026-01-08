- Дата публікації
Дженніфер Лоуренс обрала образ у стилі Total Black для появи на червоній доріжці
Оскароносна зірка відвідала захід привсячений її новій кінороботі у Нью-Йорку.
Дженніфер Лоуренс з’явилася на червоній доріжці перед заходом присвяченим фільму «Здохни, коханий» (англ. Die, My Love), у якому виконала головну роль. Акторка постала перед камерами та журналістами у ансамблі Total Black від бренду Khaite, зокрема поєднала вкорочені штани-кюлоти з асиметричними холошнями та топ з високою горловиною та американською проймою.
Також Лоуренс доповнила образ гарними туфлями креативного дизайну із оксамиту та кількома прикрасами — сережками з перлинами і каблучками.
Потім зірку сфотографували, коли вона вийшла із будівлі у Нью-Йорку, де відбувався цей захід.
Лук Дженніфер доповнила також теплим темним пальтом і клатчем від Khaite, який був прикрашений оригінальним декором — золотою рукою.