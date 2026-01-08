ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Дженніфер Лоуренс обрала образ у стилі Total Black для появи на червоній доріжці

Оскароносна зірка відвідала захід привсячений її новій кінороботі у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс з’явилася на червоній доріжці перед заходом присвяченим фільму «Здохни, коханий» (англ. Die, My Love), у якому виконала головну роль. Акторка постала перед камерами та журналістами у ансамблі Total Black від бренду Khaite, зокрема поєднала вкорочені штани-кюлоти з асиметричними холошнями та топ з високою горловиною та американською проймою.

Також Лоуренс доповнила образ гарними туфлями креативного дизайну із оксамиту та кількома прикрасами — сережками з перлинами і каблучками.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Потім зірку сфотографували, коли вона вийшла із будівлі у Нью-Йорку, де відбувався цей захід.

Лук Дженніфер доповнила також теплим темним пальтом і клатчем від Khaite, який був прикрашений оригінальним декором — золотою рукою.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie